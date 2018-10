LOS ANGELES – Selena Gomez è stata ricoverata in una clinica psichiatrica dell’East Coast per un “crollo emotivo”. Secondo il sito americano di gossip Tmz, la cantante, 26 anni, che soffre di una seria carenza di globuli bianchi e nel 2017 ha avuto un trapianto di rene, sarebbe stata ricoverata due volte nelle ultime settimane ed esasperata dalle visite mediche avrebbe tentato di strapparsi la flebo dal braccio al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Ora è in cura per disordini mentali.

Al momento sta seguendo una terapia DBT – dialettico comportamentale, che con lei aveva funzionato in passato. Anche i suoi follower si erano accorti che qualcosa non stava funzionando nel suo equilibrio quando aveva postato un messaggio molto emotivo su Instagram, annunciando la sua ennesima pausa dai social e aggiungendo che i “commenti negativi possono ferire la gente”.