Sfera Ebbasta e l’incidente mortale sul GRA. L’appello ai fan: “Usate sempre la testa. La vita è una sola”

Sfera Ebbasta su Instagram ha voluto lanciare un appello ai suoi follower dopo l’incidente mortale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare nei giorni scorsi in cui un ragazzo si era fatto riprendere mentre sfiorava i 300 km/h per poi schiantarsi. Sfera Ebbasta ha deciso di lanciare l’appello perché il ragazzo, mentre guidava a tutta velocità, stava proprio ascoltando un suo pezzo “M’ Manc”.

L’appello di Sfera Ebbasta

“Dopo la tragedia successa a Roma ci tengo a fare un appello a tutti i miei followers – scrive il rapper – Non mettevi alla guida se avete bevuto o se non siete in grado di guidare. Siamo tutti giovani e ci vogliamo tutti divertire. A tutti piacciono le feste, le serate e le belle macchine, però per favore usate sempre la testa: la vita è solo una e non ha prezzo”.

L’incidente

Tutto è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare. Un ragazzo di 22 anni aveva deciso di farsi riprendere da un amico mentre il tachimetro della sua Audi R8 segnava 293 km/h poi però all’improvviso ha perso il controllo dell’auto e ha sbattuto contro il new jersey. Da quel momento il filmato, dopo qualche attimo concitato, si interrompe. Per il 22enne non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo l’arrivo al Policlinico di Tor Vergata. Con lui in macchina c’erano due amici: un ragazzo e una ragazza incinta. I due non sono gravi e in pericolo.