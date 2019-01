ROMA – “Sfera Ebbasta istiga all’uso della droga”. Due senatori di Forza Italia, Lucio Malan e Massimo Mallegni, hanno presentato ben 18 esposti ad altrettante procure italiane (diciotto sono le città dove Sfera si è esibito recentemente, ndr) contro il trapper. Lo riporta il “Secolo d’Italia” riportando una nota dei due senatori:

“L’articolo 82 della legge 309/1990 sulla droga punisce chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o faccia attività di proselitismo per tale uso ovvero induce una persona all’uso medesimo”.

I due senatori spiegano che oltre alle “frequenti oscenità”, i testi si Sfera Ebbasta “si riferiscono pressoché tutti all’uso di droghe e spesso al loro spaccio, senza mai accennare alla negatività di tali pratiche, anzi prospettando tale stile di vita come simbolo di successo”.

“Poco importa se Gionata Boschetti (Sfera Ebbasta ndr) fa o no uso di droga: il personaggio che appare pubblicamente propone il consumo di droga sotto varie forme, e peraltro anche la guida sotto l’effetto di alcoolici e stupefacenti come modello positivo – continuano Malan e Mallegni – Nel suo seguitissimo profilo Instagram, in una foto su quattro lo si vede con una sigaretta “artigianale” in mano sempre accesa, tranne in una dove la sta preparando. In altre due immagini, accanto a lui ci sono grossi contenitori pieni di foglie che o sono di cannabis o alludono ad esse, in altre due ha in mano una bibita violetta, che allude al “purple drink” alla codeina che, secondo un articolo citato anche da Wikipedia, proprio lui ha reso celebre in Italia”.