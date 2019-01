DUBLINO – Sono ore di paura per Sinead O’ Connor. La cantante irlandese ha rivelato sui social che da venerdì scorso non ha più notizie del figlio di 14 anni.

La cantante ha lanciato una serie di appelli su Twitter, chiedendo a chiunque sappia qualcosa di avvisare la polizia. “L’ultima volta che è stato visto è stato domenica alle 19:42 a Wicklow. Presumibilmente era diretto verso la casa di qualcuno chiamato Orlando. Se lo vedete o è da voi, contattate la polizia di Dundrum o Wicklow…”, ha scritto sui social.

Sinead O’Connor non fa il nome del ragazzo, ma secondo la stampa inglese si tratterebbe di Shane, 14 anni, che la cantante ha avuto con l’ex compagno Donal Lunny.

La sua richiesta d’aiuto è stata subito condivisa sui social media, ma al momento non si hanno conferme sulla reale scomparsa di Shane né si conoscono i motivi.

La cantante irlandese, 52 anni, è tornata a far parlare di sé alcuni mesi fa, in ottobre, quando ha annunciato di essersi convertita dal cattolicesimo all’islam, cambiando il nome in Shuhada Davitt. Su Twitter aveva scritto: “Questo per annunciare di essere orgogliosa di esser diventata musulmana. Questa è la conclusione naturale di ogni viaggio teologico intelligente. Tutti gli studi di scritture conducono all’Islam. Cosa che rende ridondanti tutte le altre scritture”.

Sinead è stata sposata quattro volte e ha quattro figli.