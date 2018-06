ROMA – Gli Smashing Pumpkins [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sono tornati col nuovo singolo “Solara”.

E la band sembra che presto tornerà in Italia per un concerto. Sui social, infatti, la band ha condiviso una foto con la bandiera italiana e con una data: 18 ottobre 2018. E i fan sono sicuro: presto gli Smashing Pumpkins torneranno in Italia. Ancora niente di ufficiale. Resta da aspettare nelle prossime settimana per capire se la band tornerà veramente in Italia per un concerto.