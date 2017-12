Pisapia-Prodi e il “non è cosa”. Sinistra, l’impossibilità di essere normale

Pisapia-Prodi e il “non è cosa”. L’ha detta giusta e l’ha definita piena Romano Prodi: “Non è cosa”. Non si può fare, non sta in piedi, non c’è. Anzi, come si dice tra la gente in carne e ossa “non è cosa”.