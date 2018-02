LONDRA – Vent’anni dopo, le Spice Girls tornano insieme. Questa volta è ufficiale. Un’intesa da 50 milioni.

Non può essere un caso se nel giorno della rivelazione del Sun sul profilo Instagram di Victoria Beckham sia comparsa una foto delle 5 girls che hanno fatto perdere la testa al mondo degli anni ’90 insieme. Poi la conferma ufficiale: “Rimaniamo sempre sopraffatte per quanto interesse ci sia nel mondo per le Spice Girls. Il momento ora sembra giusto per esplorare alcune nuove incredibili opportunità insieme”, ha dichiarato in una nota la mitica band britannica, divenuta fenomeno internazionale già con il singolo del debutto, ” Wannabe”, nel 1996. E’ considerato il gruppo femminile di maggior successo, con oltre 85 milioni di dischi venduti. L’ultima esibizione delle cinque Spice Girls, come band, risale al 2012, a Londra, alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

“Amo le mie ragazze”, scrive Victoria Beckham senza nessun riferimento alla reunion. “Tanti baci, è così eccitante”. E gli immancabili hashtag: #friendshipneverends #girlpower, ovvero “l’amicizia non finisce mai” e “potere alle ragazze”.

Unica clausola: Victoria canterà solo in playback.