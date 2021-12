Spotify rende noti i dati dell’anno che sta per finire. Si tratta della Spotify Wrapped 2021, la classifica che fotografa i gusti e le scelte dei 381 milioni di utenti della piattaforma. Dopo il Festival di Sanremo, l’Eurovision e l’apertura del concerto dei Rolling Stones in Texas, come era facile prevedere, i Maneskin sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo con oltre 2 miliardi di stream. Nel nostro Paese però, il più ascoltato in assoluto è Sfera Ebbasta.

Spotify, Bad Bunny il più ascoltato al mondo, Maneskin primi tra gli artisti italiani

L’artista più ascoltato a livello globale, per il secondo anno consecutivo è il rapper portoricano Bad Bunny. Seguono BTS, Drake, Justin Bieber e The Weeknd. La canzone più ascoltata è “Drivers License” di Olivia Rodrigo che piazza anche l’album più ascoltato con Sour. Taylor Swift è invece l’artista donna più ascoltata su Spotify.

Sfera Ebbasta il più ascoltato in Italia, i Maneskin primi nel mondo

I Maneskin sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo con oltre 2 miliardi di stream e la posizione n.58 della classifica globale. In Italia l’artista più popolare è però Sfera Ebbasta, già top artist nel 2018. Seguono Blanco, Rkomi, Guè e Capo Plaza, mentre il singolo dell’estate “Malibu” di Sangiovanni risulta essere la canzone più ascoltata.

Nella top 5 dei brani anche “Mi fai impazzire” e “Notti In Bianco” di Blanco, “La canzone nostra” di Mace (con Blanco & Salmo) e “Nuovo Range” di Rkomi (con Sfera Ebbasta). L’album con il maggior numero di stream è Taxi Driver di Rkomi, seguito da “Blu Celeste” di Blanco e “Madame” di Madame. In quarta e quinta posizione ci sono “Plaza” di Capo Plaza e “Famoso” di Sfera Ebbasta.

Madame è la più ascoltata tra le artiste in Italia seguita da Dua Lipa e Ariete. Annalisa, Alessandra Amoroso ed Elisa sono presenti nella top 10 rispettivamente in sesta, ottava e decima posizione.

Nell’analisi degli ascolti, Spotify Wrapped 2021 conferma The Joe Rogan Experience come podcast più popolare nel mondo, mentre in Italia è il professor Alessandro Barbero con “Lezioni e Conferenze di Storia” a conquistare il primo posto. Seguono Muschio Selvaggio” di Fedez e Luis Sal, “The Essential” di Mia Ceran, “Cose Molto Umane” di Gianpiero Kesten e “Motivazione e Crescita Personale”. Hot Hits Italia è invece la playlist italiana più ascoltata.