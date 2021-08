Ermal Meta presenta “Stelle cadenti”, il nuovo singolo che il cantautore pugliese ha scelto di far uscire proprio oggi 10 agosto, la notte di San Lorenzo nota da sempre come la “notte delle stelle cadenti”. La canzone fa parte di “Tribù Urbana”, l’ultimo album di Meta che contiene anche “Un milione di cose da dirti”, la canzone con cui è arrivato terzo nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Il protagonista del video di “Stelle cadenti” è Tommaso Stanzani, ballerino ed ex pattinatore che ha partecipato anche ad Italia’s Got Talent, Amici 2020 e a Battiti Live 2021.

Ermal Meta ha voluto presentare la canzone e su Instagram ha scritto: “A volte, guardando il cielo con tutte le sue stelle, l’occhio unisce quei nei luminosi in maniera irrazionale creando delle figure irraggiungibili. Queste figure diventano i nostri sogni, desideri, pensieri verticali. Una volta all’anno alcune delle lucciole della volta celeste si tuffano sulla terra e bruciano in fretta, bruciano così meravigliosamente bene. Le chiamano #stellecadenti e arriveranno in radio dal 10 di agosto”.

Meta sembra cantare una storia d’amore che si trova in una fase di stanchezza. O almeno così sembra analizzando qusta parte di testo: “Se potessimo iniziare le storie all’incontrario così verso la fine potersi vivere l’inizio con questo schifo di dolore, che tu dici non è niente e che passerà”. A quanto pare sembra esserci ancora la voglia di sentirsi amati: “Dimmi che mi vuoi bene anche se non ci credi”. Il finale è però amaro. Il protagonista ormai disilluso chiude infatti con la parola “Arrivederci”.