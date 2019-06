ROMA – Steven Adler, l’ex batterista dei Guns N’Roses si è accoltellato allo stomaco. Secondo le prime notizie non sarebbe grave.

Secondo quanto scrive TMZ, nel tardo pomeriggio di giovedì 27 giugno i paramedici sono intervenuti a casa di Adler a Los Angeles che è stato trasportato in ospedale per una ferita da taglio allo stomaco. Il musicista non sarebbe in pericolo di morte. Non è chiaro quanto sia accaduto, ma, sempre a dire di TMZ, pare che la ferita sia autoinflitta.

Fonte: TMZ.