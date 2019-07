LONDRA – Paura per Stevie Wonder che, alla soglia dei 70 anni, è in attesa di un rene nuovo. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore, compositore e produttore discografico statunitense sabato sera durante la sua esibizione al British Summer Time Festival di Londra.

“Sto bene, sto bene, sto bene. Ho trovato un donatore e andrà tutto bene”, ha spiegato il cantante alla folla radunata a Hyde Park. “Voglio che sappiate che sono venuto qui per dimostrarvi il mio amore e per ringraziarvi per il vostro amore. Vi amo e che Dio vi benedica. Non volevo alimentare rumors, quindi ho preferito rivelarlo personalmente. Sono sempre stato vero con voi”.

Wonder, vincitore di 25 Grammy Awards, 1 Grammy Lifetime Achievement Award, 1 Premio Oscar e 11 American Music Awards, ha anche rivelato che l’intervento è fissato per settembre. Prima di allora, ha aggiunto, terrà altri tre concerti. (Fonte: AdnKronos)