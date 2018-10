NEW YORK – In un post sul profilo Instagram, la cantante Taylor Swift rompe il suo silenzio politico e ha annunciato che a novembre, alle prossime elezioni Midterm nel Tennessee, lo Stato dove è registrata, si schiererà con il democratico Phil Bredesen per il Senato e il democratico Jim Cooper per la Camera.

La dichiarazione di voto e l’uscita allo scoperto di Swift è in seguito alla battaglia per la conferma di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema.

Nel suo post su Instagram, la cantante 28enne ha dichiarato che “in passato sono stata riluttante a dichiarare pubblicamente le mie opinioni politiche, ma alla luce degli eventi nella mia vita e nel mondo negli ultimi due anni ora la penso diversamente”.

“Ho sempre fatto e sempre farò scelte politiche basate sul candidato che più di ogni altro si batta per i diritti umani fondamentali, che credo tutti meritiamo in questo paese. Credo nella lotta per i diritti LGBT, e che ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sul genere sia sbagliata”.

Infine l’appello: “Vi prego, vi prego, informatevi riguardo ai candidati dei vostri stati e votate in base a quelli che rappresentano maggiormente i vostri valori”.