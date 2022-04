Ted Neeley chi è, età, altezza, moglie, figli, dove e quando è nato, Jesus Christ Superstar, Gesù, la fede

Ted Neeley chi è, età, altezza, moglie, dove e quando è nato, Jesus Christ Superstar, Gesù, la fede. Non ha bisogno di presentazioni il Gesù di Jesus Christ Superstar, almeno dal punto di vista lavorativo. Andiamo invece a conoscere la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, la biografia di Ted Neeley

Teddie Joe Neeley, detto Ted, è nato a Ranger (Texas, Stati Uniti) il 20 settembre 1943. Allo stato attuale ha dunque 78 anni. E’ del segno zodiacale della Vergine. E’ alto 168 centimetri e non si hanno notizie certe sul suo peso.

Neeley firmò il suo primo contratto discografico nel 1965, all’età di 22 anni, con la Capitol Records. Con il suo gruppo, The Neeley Teddy Five, registrò un album intitolato Teddy Neeley. Nel 1969 Neeley ha interpretato il ruolo principale di Claude in Hair nelle produzioni di New York e Los Angeles.

Ted Neeley, Jesus Christ Superstar e la fede in Gesù

Il suo lavoro con il regista Tom O’Horgan lo portò ad essere chiamato quando O’Horgan venne assunto per la messa in scena di Jesus Christ Superstar a Broadway. Curiosamente Neeley fece il provino per il ruolo di Giuda, assegnato invece a Ben Vereen, così Neeley firmò per il coro e divenne anche il sostituto per la parte di Gesù. Questa particolare occasione lo portò ad assumere il ruolo titolare nella versione di Los Angeles (che andò in scena all’Universal Amphitheatre), dopo aver ricevuto una standing ovation durante una precedente performance nel tour.

Anche il suo amico Carl Anderson era nel cast come sostituto di Giuda. Interpretò anche il ruolo di protagonista nel musical rock Tommy a Los Angeles, che a sua volta lo portò a riprendere il ruolo di protagonista nella versione cinematografica di Jesus Christ Superstar diretta da Norman Jewison, accanto ad Anderson, come Giuda. Dal 2014 torna a interpretare Gesù nella versione teatrale del musical portata in vari teatri italiani.

Qualche anno fa l’attore ha detto: “Fare il ruolo di Gesù da tanti anni non mi stanca. Tutt’altro. Per me ogni volta è una esperienza spirituale. Ne esco rafforzato. Quando canto e recito, avverto come una illuminazione dentro di me, poi lo spettacolo finisce e torno ad essere quello che sono. Credo, però, che perfino un ateo convinto avrebbe cominciato a credere in un dio creatore, se avesse lavorato qua”.

Moglie, figli, Instagram, la vita privata di Ted Neeley

Ted Neeley è sposato dal 1981 con Leeyan Granger. I due hanno avuto due figli, Tessa e Zackariah. Neeley ha raccontato come ha conosciuto la futura moglie: “Era il 1972 e dovevamo girare la scena con me e Maria Maddalena seduti in una grotta, davanti a un falò. Appena partiva la canzone, faceva il suo ingresso il corpo di ballo. Ricordo che molte ballerine avevano i capelli lunghi e io temevo si potessero bruciare i capelli con le fiamme del falò. Quando gridarono “cut”, mi alzai per raggiungere una di loro e raccomandarle di stare attenta al fuoco. Ma, quando si voltò, non riuscii a proferire parola: era Leeyan”.

Questo è quello che ha detto a proposito della propria famiglia: “Sono onorato di avere la mia bella e meravigliosa moglie, Leeyan, e i miei due figli straordinari e amorevoli, Tessa e Zackariah: mi ispirano continuamente, in ogni momento del giorno. L’amore che condividiamo insieme è infatti illuminante e appagante e, ogni volta che guardo nei loro occhi, rinnovano il mio spirito e la mia fede nell’amore e nella vita. Rendono la mia vita completa. Sono il personale regalo di Dio alla mia esistenza!”.

Naturalmente Neeley ha anche un profilo ufficiale su Instagram.