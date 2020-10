Tekashi 6ix9ine ricoverato in Florida: overdose causata da pillole dimagranti e caffeina

Tekashi 6ix9ine è stato ricoverato in Florida per una overdose. Il rapper, infatti, ha avuto una overdose a causa di un abuso di pillole dimagranti e caffeina.

Tekashi 6ix9ine che solo lo scorso 7 settembre ha pubblicato il suo ultimo album “Tattle Tales”, ha confessato di aver avuto paura di morire.

Durante un’intervista a The Shade Room, 6ix9ine ha spiegato di aver preso il doppio del consumo indicato per la pillola dimagrante, e di aver assunto una quantità notevole di caffè.

Questo mix gli avrebbe provocato subito una forte sudorazione e poi un aumento della frequenza cardiaca. Fino all’overdose.

Il rapper ha raccontato di aver iniziato a prendere l’integratore dopo aver avuto alcuni problemi di peso dopo la sua uscita dal carcere.

In carcere 6ix9ine ci era finito per dopo essere stato condannato per tentato omicidio e traffico di droga e di armi

Secondo The Shade Room il rapper “è stato ricoverato in ospedale due giorni fa in Florida dopo aver assunto due pillole di Hydroxycut – invece di una, come dose raccomandata al giorno – che gli hanno provocato un aumento della frequenza cardiaca e una sudorazione eccessiva.

Tekashi ha detto che questo, insieme al bere un caffè di McDonald’s, gli ha causato una reazione di overdose”. (Fonti: FanPage, The Shade Room, Rockol).