Tiziana Civitani chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, malattia, Ladri di Carrozzelle, biografia. E’ la cantante del gruppo Ladri di Carrozzelle. Andiamo a conoscerla meglio.

Dove e quando è nata, età, malattia, studi, la biografia di Tiziana Civitani

Tiziana Civitani è nata a Guidonia (Roma) nel 1984. Allo stato attuale ha dunque 37 o 38 anni. Non conoscendo la sua data di nascita, non possiamo risalire al suo segno zodiacale.

E’ affetta da tetraparesi spastica. “La mia condizione – spiega Tiziana – è dovuta ad un errore medico: asfissia da parto. Sarebbe bastato un semplice cesareo, invece la prolungata assenza di ossigeno ha compromesso le aree dedicate al movimento”.

Tiziana non nasconde le difficoltà: ” la mia vita è stata sempre una continua battaglia per dimostrare che sì sono in carrozzina ma la mia testa sta bene e funziona come quella di tutti gli altri, anche a scuola venivo sottovalutata”.

Nonostante ciò è riuscita a diplomarsi in ragioneria: “è stata una scelta obbligata perché nel mio comune era l’unico istituto senza barriere architettoniche”. Ha provato anche a laurearsi in psicologia: “ho fatto cinque esami, ma è dura studiare da sola e non vivendo nel comune di Roma non ti offrono i servizi per frequentare l’università”.

Nel 2009 è entrata nel gruppo musicale Ladri di carrozzelle “ma ho dovuto smettere per problemi di salute. Dal 2017 ho ricominciato ed è stato il mio riscatto personale, la mia soddisfazione intima, anche nei confronti di tutte le persone che non hanno creduto in me perché diversa. Mi vengono fornite soltanto otto ore di assistenza domiciliare a settimana, ma io mi devo alzare da letto tutti i giorni e soprattutto per gli spostamenti non sono libera di andare ad un cinema o fare una passeggiata in un centro commerciale”.

Marito, figli, Instagram, la vita privata di Tiziana Civitani

Tiziana è molto riservata sulla propria vita privata, per cui non sappiamo se abbia un marito (o un compagno) e dei figli. E’ però possibile seguirla sul suo account ufficiale di Instagram.