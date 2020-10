Adesso Tiziano Ferro è famoso, sposato e felice ma in passato ha dovuto fare i conti con dei momenti drammatici: “Ero alcolista, bulimico, gay e depresso…”.

Il cantante si è raccontato in una intervista rilasciata a ‘7’ del Corriere della Sera che è anticipata nella copertina della rivista.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Tiziano Ferro a Renato Franco per il Corriere della Sera.

Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista.

Ma il dramma di Ferro è iniziato quando era adolescente.

“Non sono mai stato il primo della classe, ero anonimo, non bello, per niente atletico, anzi grasso, timido, i ragazzi mi chiamavano ciccione, femminuccia, sfigato.

Aspettavo che qualcuno intervenisse per difendermi, ma non succedeva mai. Vivevo perennemente frustrato, incazzato e anche umiliato. Poi ho cantato per la prima volta e il mondo è cambiato. La musica era l’unica cosa che avevo, un canale per esprimermi in un mondo nel quale non mi riconoscevo”.