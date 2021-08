Laura Pausini e Tiziano Ferro, l’onda anomala dietro le quinte del video di ‘Non me lo so spiegare’

Un’onda anomala su Tiziano Ferro e Laura Pausini: la scena è in un dietro le quinte girato durante le riprese del video di Non me lo so spiegare con il duetto della coppia.

A rilanciare quelle immagini è stato l’account Instagram Bienvenidolpfc, l’account del Fanclub argentino di Laura Pausini.

L’amicizia tra Laura Pausini e Tiziano Ferro

Quella tra la cantante di Faenza e il collega di Latina, del resto, è una amicizia di lunga data, oltre che un sodalizio musicale.

Era il 2006 quando Laura Pausini domandò al collega il permesso di inserire nel proprio disco una sua canzone, all’interno dell’album Io Canto, disco che conteneva 16 cover di canzoni a cui la cantante de La Solitudine era particolarmente legata.

Proprio in quell’occasione Pausini decise di inserire anche ‘Non me lo so spiegare’, successo di Tiziano Ferro, cantandola in duetto insieme all’autore.

Da allora quel duetto non si è più fermato, ed ha interpretato anche altri successi, scalando le classifiche di tutto il mondo.

Il fuorionda con l’onda anomala su Laura Pausini e Tiziano Ferro

Oggi a ritornare virale sul web è proprio quel frammento di dietro le quinte del video di Non me lo so spiegare, con Pausini e Ferro in riva al mare e un’onda improvvisa che rischia di bagnarli, mentre i due scappano via insieme ridendo.

Sia la cantante romagnola sia il cantante laziale sono molto apprezzati in Sud America. Entrambi hanno pubblicato canzoni e dischi in spagnolo dedicati proprio a quel mercato.