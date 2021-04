Tiziano Ferro, tour 2021 cancellato: come ottenere il rimborso dei biglietti o partecipare a quello 2023

Cancellato il tour negli stadi di Tiziano Ferro: è stato lo stesso cantante ad annunciarlo, spiegando anche come ottenere il rimborso dei biglietti acquistati. “Ci vedremo nell’estate del 2023”, ha detto in un video postato su Instagram in cui spiega ai fan che potranno chiedere un rimborso oppure tenere il biglietto per altri due anni.

Tiziano Ferro, come ottenere il rimborso dei biglietti

Nel video Tiziano Ferro spiega anche come ottenere il rimborso dei biglietti: “Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e ahimè il tour verrà cancellato, – ha spiegato l’artista nel filmato – Il tour che doveva avere luogo negli stadi italiani questa estate sarà cancellato. Per chi ha acquistato i biglietti le opzioni sono due: rimborso tramite i punti vendita che avete scelto oppure potete tenere il vostro biglietto e tornare ad utilizzarlo per il mio prossimo tour che sarà nell’estate 2023. Ovviamente avremmo sperato di meglio, avrei voluto festeggiare con voi i miei vent’anni di carriera”, ha chiarito Tiziano Ferro.

L’impegno di Tiziano Ferro per gli artisti in crisi per pandemia

Tiziano Ferro ha spiegato di volersi impegnare a favore degli artisti messi in crisi dallo stop per pandemia: “Il mondo va come va dobbiamo rispettarlo ci tengo a dire che d’ora in poi i miei sforzi andranno tutti a Scena Unita (il fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo, ndr) e ai lavoratori della musica che rimarranno per il secondo anno consecutivo senza lavoro. Per quanto ci riguarda vi ringrazio per la pazienza”, ha concluso Tiziano Ferro.

Il tour cancellato di Tiziano Ferro e gli altri concerti

Il tour negli stadi di Tiziano Ferro avrebbe dovuto cominciare il 6 giugno del 2021 e terminare il 18 luglio. Sospeso per l’emergenza Covid tutt’ora in corso, verrà riprogrammato per l’estate del 2023, visto che l’estate del 2022 sarà già occupata da tutti quegli artisti, italiani e stranieri, che hanno dovuto rimandare i propri concerti passati.

L’anno prossimo vedrà quindi i concerti di Vasco Rossi (dal 24 maggio 2022 al 12 giugno 2022), di Cesare Cremonini, il Campovolo di Ligabue (4 giugno 2022), l’evento Una Nessuna Centomila (con Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini, fissato per l’11 giugno 2022), il tour Ultimo di Max Pezzali e Salmo.