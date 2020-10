Annuncio choc di Tom Parker, cantante dei The Wanted: “Ho un tumore al cervello, purtroppo è inoperabile”.

Tom Parker, cantante dei The Wanted, è rimasto sotto choc dopo aver scoperto di avere un tumore inoperabile al cervello.

Il cantante è stato operato a Norwich, in Inghilterra, dopo aver accusato un malore. A quel punto la risonanza magnetica non ha lasciato dubbi sul tumore inoperabile.

Le dichiarazioni rilasciate da Parker ai microfoni di ‘Ok!Magazine’ sono riportate da Leggo.

“Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo. Ho intenzione di combattere”.

Parker è cresciuto a Bolton, in Inghilterra. Ha imparato a suonare la chitarra all’età di sedici anni dopo aver provato la chitarra di suo fratello maggiore.

Poi è andato all’audizione per The X Factor, ma non ha superato il primo round.

È andato alla Manchester Metropolitan University e ha studiato geografia, ma ha abbandonato gli studi per intraprendere una carriera di cantante professionale.

Parker si è unito a una tribute band dei Take That nota come Take That II e ha fatto un tour nell’Inghilterra settentrionale, prima di unirsi ai The Wanted nel 2009.

Come membro della boyband The Wanted, Parker ha piazzato 10 singoli nella top 10 del Regno Unito e ha pubblicato 3 album nella top 10 del Regno Unito.

La band ha anche ottenuto un ampio successo internazionale e ha venduto oltre 10 milioni di dischi.

Parker è anche un DJ e ha collaborato con Richard Rawson su una traccia chiamata “Fireflies”, che è stata rilasciata nell’agosto 2014.

A maggio 2015, è stato confermato per prendere parte alla versione britannica di Celebrity Masterchef.

Eliminato durante le semifinali della competizione. Nell’ottobre 2015, Parker ha pubblicato un singolo da solista intitolato “Undiscovered” insieme al suo sito web e alle date del tour.

Nel febbraio 2016, confermato che avrebbe sostituito Tina Hobley nello spettacolo di Channel 4 The Jump dopo che è caduta su un braccio e si è slogata il gomito.

Alla fine è arrivato terzo nella serie. Nel 2017, Parker partecipò tour britannico di Grease come Danny Zuko (fonte Wikipedia).