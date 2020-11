Tom Parker (ex The Wanted) ha un tumore al cervello: “E’ inoperabile, ma non mi arrendo”

Tom Parker ha dichiarato di avere un tumore al cervello inoperabile. Nonostante non ci siano molte speranze, ha detto che continuerà a lottare fino alla fine.

Tom Parker, ex componente della boy band The Wanted, ha un tumore al cervello inoperabile. Il cantante, 32 anni, ha detto di essere “ancora sotto choc” dopo che gli è stato diagnosticato un glioblastoma al quarto stadio, sei settimane fa.

“Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo”, ha spiegato parlando con “Ok! Magazine”. Il cantante ha detto anche che intende mantenere un atteggiamento positivo: “Ho intenzione di combattere”.

Tom Parker ha scoperto di avere un tumore al cervello

Parker ha scoperto di essere malato dopo essersi sentito male due volte. A luglio era accaduto una prima volta e l’attore era stato messo in lista d’attesa per una risonanza magnetica. La seconda volta, è accaduto durante una vacanza a Norwich con la famiglia e Tom è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Dopo tre giorni di accertamenti, gli è stato diagnosticato il cancro.

Il successo con i “The Wanted”

Parker ha raggiunto la fama nel 2010 come componente del gruppo The Wanted, boy band inglese, che raggiunse la vetta della classifica in Inghilterra con i singoli “All Time Low” e “Glad You Came”.

La band si è sciolta nel 2014, ma Parker ha continuato la sua carriera artistica interpretato Danny Zuko nel musical “Grease” che ha portato in tour. Ha anche partecipato al Celebrity Masterchef inglese, raggiungendo le semifinali. Ha sposato l’attrice Kelsey Hardwick nel 2018. La coppia ha due figli, Aurelia di 16 mesi, e Bodhi, appena nato. (fonte MIRROR)