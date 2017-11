ROMA – La lunga e triste lista degli artisti che ci abbandonano in questi mesi si allunga ancora. Dopo David Cassidy, l’attore-cantante della serie Patridge Family, un altro cantautore americano ci lascia. Si tratta di Tommy Keene, artista di culto per tutti coloro che amano il power pop, diventato famoso nella metà degli anni Ottanta grazie ad alcuni brani che scalarono le classifiche.

Tommy è morto all’età di 59 anni. Il sito ufficiale affida la notizia in poche righe: “Tommy è morto in maniera inaspettata e pacificamente durante il sonno. Grazie a tutti i suoi fan, agli amici e alla famiglia che lo hanno amato tantissimo” si legge in un messaggio che, a parte la data di nascita e quella di morte, non dicono altro sulle cause che hanno portato alla scomparsa del cantante.

Sono tanti quelli che hanno amato la musica di Keene e oggi lo ricordano sui social. Keene era un artista di culto e autore di “Places That Are Gone” che fu una hit delle radio alternative americane. Autore di una dozzina d’album, Keene collaborò con tanti artisti simili, come Robert Pollard dei Guided By Voices i Goo Goo Dolls e Matthew Sweet.

“Songs from the Film”del 1986 è stato il disco di maggior successo che passò 12 settimane nella Billboard Album Charts. Negli anni 90 pubblicò con la Matador due album, “Ten Years After” del 1996 e “Isolation Party” del 1998.

Keene anche in Italia aveva un buon seguito, specialmente sul finire degli anni Ottanta. L’artista amava il classico arpeggio tintinnante prodotto dalle chitarre Rickenbacker dei Byrds di Gene Clark e David Crosby, il gruppo che più di tutti lo ha ispirato nei suoi oltre trent’anni di carriera.