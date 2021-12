Toni Santagata è morto domenica 5 dicembre all’età di 85 anni. Santagata, vero nome Antonio Morese, era nato a Sant’Agata di Puglia (provincia di Foggia) il 9 dicembre 1935. Era uno dei grandi nomi del panorama musicale italiano tra gli anni Sessanta e Ottanta. Compositore, musicista, ma anche conduttore radio e tv, fu uno dei protagonisti indiscussi di Canzonissima.

Nel 1964 pubblicò “Quant’è bello lu primm’ammore” con il retro “Miezz’a la piazza La zita, Li strascenete”. Il disco è rimasto famoso inquanto venne immediatamente censurato dalla Rai.

Tony Santagata muore a 85 anni: l’annuncio della moglie Giovanna

Ad annunciare la morte di Toni Santagata avvenuta a Roma è stata la moglie Giovanna Isola. I due avevano festeggiato recentemente 50 anni di matrimonio. Di lui, la moglie aveva recentemente raccontato: “Tony ha scritto delle bellissime canzoni d’amore in lingua italiana, non in dialetto, proprio per me, dedicandole a me (…). Lui è un grande compositore, bravo e affettuoso, un ottimo marito. Attaccato alla famiglia, con un grande senso di rispetto nei confronti della stessa. Sono stata molto fortunata a incontrarlo”.

Martedì 7 dicembre la camera ardente e i funerali a Roma

La camera ardente per Toni Santagata sarà allestita domani 7 dicembre al policlinico Gemelli, dalle 11,30 alle 14. Il funerale del popolare cantautore e cabarettista pugliese si terrà, sempre nella capitale, domani (martedì 7 dicembre) alle 15 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. La moglie Giovanna ha raccontato di essere rimasta molto commossa dall’affetto ricevuto anche da tanti amici del marito che le sono vicini in queste ore.