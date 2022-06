Paura per Travis Barker, storico batterista dei Blink-182: nelle scorse ore il musicista è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Al suo fianco c’era la moglie Kourtney Kardashian, a sua volte reduce dal Covid.

Secondo quanto scrive TMZ, Barker si è presentato all’ospedale West Hills di Los Angeles per un problema di salute non specificato, successivamente è stato trasportato in ambulanza al centro medico Cedars-Sinai, a Los Angeles, per ulteriori controlli.

Ad aggiungere apprensione tra i fan un tweet pubblicato ieri dal batterista: “God save me” (tradotto: Dio mi salvi), aveva scritto ma non è chiaro se facesse riferimento ai suoi problemi di salute o a una canzone contenuta nell’ultimo album di Machine Gun Kelly, “Mainstream Sellout”, prodotto dallo stesso Barker.

Travis Barker, i problemi di salute

Recentemente il musicista ha sofferto di un problema di coagulazione del sangue ed aveva contratto una infezione da stafilococco. Mentre nel 2008 era sopravvissuto con ustioni di terzo grado a un terribile incidente aereo in cui erano morte sette persone.

Non è chiaro però cosa lo abbia condotto nuovamente in ospedale. La figlia Alabama Parker, in un messaggio postato su Instagram ha chiesto ai fan di inviare preghiere per suo padre.

Travis Barker, un mese fa le nozze a Portofino con Kourtney Kardashian

Travis Barker e Kourtney Kardashian stanno insieme dal 2021 e quest’anno sono convolati a nozze con un triplice rito che ha riempito le pagine del gossip.

Prima con una cerimonia non legalmente riconosciuta tenutasi il 4 aprile 2022 a Las Vegas, poi le nozze ufficiali il 15 maggio a Santa Barbara, e infine il rito religioso celebrato a Portofino, in Italia, il 22 maggio.