MILANO – Con un annuncio sul loro sito, gli U2 hanno annunciato le date europee del tour Experience+Innocence che farà tappa in Europa in otto paesi, oltre all’Italia: Germania, Francia, Portogallo, Spagna, Danimarca, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Irlanda. In Italia, gli U2, arriveranno per due concerti a Milano, al Forum di Assago, l’11 e 12 ottobre.

I biglietti saranno in vendita dal 26 gennaio. Il nuovo tour segue la recente pubblicazione del 14esimo album in studio della band, Songs of Experience.

La nuova produzione esplorerà le ultimissime novità in campo tecnologico: con un palco visibile a 360 gradi, l’Experience+Innocence Tour avrà moltissime aree in cui la band canterà spostandosi, un impianto audio all’avanguardia e uno schermo Led ad altissima definizione (con una risoluzione superiore di 9 volte a quella dello schermo presente nel tour del 2015).