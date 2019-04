ROMA – A causa di una laringo-faringite che ha colpito Umberto Tozzi durante le prove del suo tour, in coppia con Raf, a Rimini, sono state rinviate le prime date del nuovo tour. Il concerto d’esordio della coppia era in programma per oggi 30 aprile ma è stato rinviato a mercoledì 8 maggio. Di conseguenza, a cascata, sono state rinviate anche tutte le altre tappe del tour già programmate dal 3 al 9 maggio. Comunque, dallo staff organizzativo del tour fanno sapere che tutti i biglietti venduti fino a questo momento rimangono perfettamente validi per le nuove date dei concerti.

Le altre date già programmate rimangono valide. Dall’organizzazione del tour di Umberto Tozzi e Raf fanno sapere che chi, eventualmente, volesse ottenere il rimborso del biglietto di uno degli eventi che hanno subito un cambiamento di data, dovrà richiederlo entro il 6 maggio per i concerti di Rimini, Reggio Calabria e Acireale. Mentre per i concerti di Bari, Eboli e Ancona la data entro cui richiedere il rimborso e l’11 maggio. (fonte IL GIORNALE)