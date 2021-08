Valeria Rossi, 20 anni fa il tormentone “Tre parole (sole cuore amore)”: che fine ha fatto la cantante?

Che fine ha fatto Valeria Rossi a venti anni esatti dal suo tormentone Tre Parole (Sole cuore amore)? Il tormentone fu un successo enorme dell’estate 2001. Ma cosa fa oggi Valeria Rossi? Pur essendo tornata sul palco in diverse occasioni, la cantante oggi ha cambiato vita. Lavora per il Comune di Monza dedicandosi anche al counseling.

Valeria Rossi, venti anni fa il successo di Tre parole

Il singolo Tre parole venne scritto con Liliana Richter e Francesco Cabras, Scarato a Sanremo, divenne un esordio discografico col botto per Valeria.

Dopo essere stato scartato da Sanremo divenne il pezzo rivelazione al Festivalbar. Il brano è stato tradotto anche in spagnolo e inserito nell’album Ricordatevi dei fiori. Osservi l’aria è uscito nel 2004 ed è stato il suo secondo album: il titolo non è altro che l’anagramma del suo nome, su idea dell’enigmista Stefano Bartezzaghi. A questo album hanno seguito diversi singoli che l’hanno portata, nel 2010, a partecipare come autrice al Festival di Sanremo con la canzone Dove non ci sono ore cantata dalla quindicenne Jessica Brando.

La collaborazione con Bocelli, con Mietta e il brano ispirato a Peppa Pig

Valeria Rossi ha collaborato anche con Andrea Bocelli insieme a cui ha scritto For a new Sun, ha collaborato anche con Mietta per la canzone Hai vent’anni. Nel 2014 è poi tornata con La canzone di Peppa ispirata a Peppa Pig. In questa occasione, la cantante oggi 52enne si è presentata con lo pseudonimo Mammastar. Poi ha realizzato un libro di ricette e nel2015 ha scritto il libro Tre parole dopo. Riflessioni intorno al successo.

Come racconta FanPage che ha ricostruito tutta la sua vita artistica, nel 2018 ha infine partecipato allo show condotto da Amadeus Ora o mai più. Il programma era destinato a cantanti che cercano una seconda chance. Come tutor le venne affiancata Orietta Berti, la quale per difenderla litigò con Marcella Bella. In questa occasione la Rossi presentò La gente non parla, il suo nuovo brano.