BOLOGNA – Sarà Andrea Torresani a sostituire Claudio Golinelli sul palco di Vasco Rossi. Lo storico bassista, per tutti il Gallo, è stato colpito da un grave malore lunedì a Lignano Sabbiadoro, durante le prove del nuovo tour VascoNonStop 2018. Tuttora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Udine.

Tiziana Bove, direttrice del reparto di Anestesia e Rianimazione, ha detto: “Non è ancora possibile sciogliere la prognosi. Le condizioni rimangono stabili ma critiche e il paziente necessita di uno stretto monitoraggio”.

Sul sito ufficiale di Vasco si legge che “il Gallo (Claudio Golinelli) non potrà partecipare alle prime date del tour”, il cui avvio è previsto proprio a Lignano Sabbiadoro domenica 27 maggio. “Vasco – si legge ancora – è molto preoccupato per la sua salute e gli augura di stare bene presto”.

Lo stesso sito dà notizia della sostituzione con Torresani: Vasco, si legge ancora, “è già impegnato con la band in un intenso e straordinario lavoro con Andrea Torresani, bassista milanese e musicista di grande qualità”.