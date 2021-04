Vasco Rossi, concerti 2021 spostati al 2022: date ufficiali tour, biglietti, voucher, info online

Vasco Rossi, i concerti del 2021 sono spostati al 2022. Sono disponibili le date ufficiali del tour, e tutte le info su biglietti e voucher.

Vasco Rossi, concerti del 2021 spostati al 2022: nuovo album a novembre

I concerti di Vasco Rossi fissati inizialmente per giugno prossimo 2021 sono tutti spostati al 2022 “a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da pandemia covid. Ci speravamo, ma in fondo lo sentivamo…che è ancora presto per un abbraccio collettivo”, si legge nella nota che dà la notizia. “La pandemia fermerà i miei concerti ma non ferma la mia musica -dice Vasco – e la buona notizia è che il 12.11.2021 uscirà il nuovo album”.

Vasco Rossi, concerti 2022: nuove date ufficiali

Ecco le nuove date:

24 maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno (ex IDays).

– Ippodromo Milano Trenno (ex IDays). 28 maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

– Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. 3 giugno 2022 Firenze – Visarno Arena (ex Firenze Rocks).

– Visarno Arena (ex Firenze Rocks). 11 e 12 giugno 2022 Roma – Circo Massimo.

Vasco Rossi concerti 2022: info biglietti

Le nuove date non faranno più parte del calendario dei Festival a cui appartenevano anche se si svolgeranno nelle stesse location. La data di Milano avrà luogo nella nuova area allestita all’Ippodromo Milano Trenno. I biglietti emessi rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Nel caso della doppia data di Roma i biglietti per la data del 19 giugno 2020 (poi 26 giugno 2021) saranno validi per la data dell’11 giugno 2022, i biglietti per il 20 giugno 2020 (poi 27 giugno 2021) saranno validi per la data del 12 giugno 2022.

Vasco Rossi concerti: come fare per vendere il biglietto online o chiedere il rimborso

Coloro che saranno impossibilitati a partecipare alle nuove date, avranno la possibilità di rivendere legalmente il proprio biglietto sulle piattaforme dove è avvenuto l’acquisto o di richiedere il rimborso che avverrà tramite voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita.

Il voucher potrà essere richiesto entro il 13 giugno 2021 e avrà validità 18 mesi dalla sua data di emissione.

Il voucher dovrà essere richiesto presso le biglietterie dove è stato acquistato il biglietto, maggiori informazioni ai seguenti link: Ticketmaster; Ticketone; Vivaticket. I biglietti per le nuove date, dove disponibili, sono in vendita presso le seguenti biglietterie: Ticketmaster.it – Ticketone.it – Vivaticket.com. Per maggiori informazioni visitare la pagina di Live Nation.