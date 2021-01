La prima canzone del 2021 è di Vasco Rossi. Il big della musica italiana ha diffuso il video di “Una Canzone D’Amore Buttata Via” su YouTube ed è già al numero uno delle tendenze.

Quella di Vasco Rossi non è solamente la prima canzone dell’anno, ma è anche la prima nel programma di Roberto Bolle, la prima dell’album che verrà nel 2021, l’anno della rinascita.

Vasco Rossi ha battuto la concorrenza regalando questa grande gioia a tutti i suoi numerosi fan.

La prima canzone del 2021 è di Vasco Rossi, in rete dalle 00:01 del 01.01.2021.

Il suo nuovo singolo, “Una Canzone D’Amore Buttata Via” (prodotta con Celso Valli), è stato diffuso alle ore 00:01 del 01.01.2021.

Vasco ha scelto di presentare la canzone in esclusiva, e per la prima volta, in tv (dove non andava da 15 anni) da Roberto Bolle in apertura del suo “Danza con me” su Rai Uno.

La canzone è stata presentata con una coreografia da sogno dove l’etoile ha vestito i panni di Vasco Rossi.

L’ultima apparizione sul piccolo schermo è del 2005, al Festival di Sanremo di Paolo Bonolis, per chiudere il cerchio iniziato 22 anni prima con “Vita spericolata” e aprirne contemporaneamente un altro, l’era di “Un senso”.

Il nuovo cerchio parte da “Una canzone d’amore buttata via”.

Il nuovo singolo di Vasco apre il 2021 ed è anche il primo inedito dell’album, attualmente in lavorazione.

L’album arriverà nel 2021, dopo l’estate e a 6 anni +1 dall’ultimo lavoro di studio “Sono Innocente”, 6 volte Platino nel 2014 e a 4+1 da “Vasco Non Stop” l’antologia 5 volte Platino, nel 2016.

Il video da YouTube con la prima canzone del 2021 di Vasco Rossi.

Vasco Rossi ha pubblicato la sua nuova canzone su YouTube ed è stato subito un grande successo. Infatti il cantante è primo nelle tendenze di YouTube.

Cosa significa? Semplice, è il video più visto nel nostro Paese (fonte Ansa, video YouTube).