Virale, il testo della canzone di Matteo Romano del Festival di Sanremo 2022

Virale: questo il titolo della canzone che Matteo Romano porterà sul palco del Festival di Sanremo. Matteo Romano, dopo aver superato le selezioni di Sanremo Giovani (con ‘Testa e croce’), è ora tra i 25 Big del festival, al via tra meno di una settimana. “E sto vivendo questi giorni tra emozioni fortissime e una paura altrettanto forte”, racconta via Zoom dalla sua bolla di isolamento (“non vedo nessuno, sto cercando di evitare il covid come in Squid Game. Cerco di fare più attenzione possibile, perché sarebbe un peccato non poter essere all’Ariston”).

Chi è Matteo Romano

Primo di tre gemelli, Matteo Romano, nato e cresciuto a Cuneo, studia comunicazione e marketing a Milano ma la musica fa parte della sua vita fin da ragazzino, dalle prime chitarre strimpellate e dai primi tasti pigiati sul pianoforte, ascoltando i classici della canzone italiana e internazionale da Franco Battiato, Fabrizio De Andrè, Claudio Baglioni, Luigi Tenco a Sting, Depeche Mode, Whitney Houston. La svolta arriva nell’ultimo anno e mezzo, quando, durante il lockdown a marzo 2020, inizia a pubblicare cover sui social network e su TikTok. A novembre di quell’anno pubblica poi il suo primo inedito “Concedimi” (arrivato a conquistare il doppio platino, con oltre 35 milioni di strema e oltre 16 milioni di visualizzazioni) seguito da “Casa di Specchi”: da lì non si è più fermato. Prendendosi anche il lusso – di questi tempi – di non partecipare a nessun talent. “Sono molto competitivo, non credo che stare chiuso per alcuni mesi sia il contesto giusto per me”, spiega. Sanremo, però, è un discorso a parte. “E’ un sogno. Ho sempre sperato esserci, perché è un’istituzione – racconta Matteo che in gara porta la ballad pop ‘Virale’, con anche la firma di Dardust, oltre a quella di Alessandro La Cava e Federico Rossi -. Negli ultimi anni ha avuto modo di rinnovarsi”.

Virale, il testo della canzone di Matteo Romano

Scale

Solo per salire se vale

Cosa ridi se mi fa male

Curare ferite col sale

Pare pare

Su quello che ti piace

Giuro un po’ lo odio mi spiace

Pregherò di farti tornare

Ho il cuore parcheggiato su strade piene, case vuote

Basta è la tua risposta

Anche se poi tutto parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

E cadiamo giù

Perdo la testa

Se non saliamo più

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Vale

Solo se ti va di rischiare

E no che non ti voglio cambiare

Scordiamo paure come con le chiavi e il cellulare

Basta quanto ti costa

Tanto ormai tutto qui parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

Se cadiamo giù

Che cosa resta

Non lo ricordi più

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Oggi non mi va di uscire, come capitava anche a te

Troppi giochi di parole

Come mine pronte a esplodere dentro di me

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Va in tendenza e risale

Diventa virale