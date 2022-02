Yuman chi è, età, altezza, peso, vero nome, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, canzone di Sanremo. Lo abbiamo visto (e sentito) durante l’ultima edizione del Festival, ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, vero nome, la biografia di Yuman

Yuman, pseudonimo di Yuri Santos Tavares Carloia, è nato a Roma il 28 febbraio 1995. Allo stato attuale ha dunque 26 anni. E’ del segno zodiacale dei Pesci. E’ alto 190 centimetri e il suo peso forma si attesta attorno ai 95 chili.

Nato da madre romana e padre capoverdiano, si dedica fin da piccolo alla musica, passione nata proprio grazie ai suoi genitori che gli hanno fatto ascoltare un po’ di tutto. Ancora prima di diventare maggiorenne inizia a scrivere i suoi brani. Nel 2015 intraprende una serie di viaggi in città come Londra e Berlino. Tornato in Italia, entra in contatto con Leave Music, etichetta che gli affianca come produttore artistico Francesco Cataldo.

Fidanzata, curiosità, Instagram, vita privata di Yuman

Il cantante è molto riservato riguardo la sua vita privata e non si hanno informazioni su quella sentimentale. Potrebbe dunque anche essere single E’ comunque molto attivo suoi social, in particolare sul suo profilo Instagram: yumanmusic.

Nel 2019 il cantante è apparso sulla copertina de Il Venerdì di Repubblica con Mahmood e altri artisti. Nello stesso anno è stato proclamato da MTV “Artista del mese”. Tra gli artisti ai quali si ispira ci sono Lucio Battisti e Lucio Dalla.

La carriera di Yuman

Nel 2017 il cantante firma un contratto con la Universal e l’anno successivo pubblica il suo primo singolo, Twelve. Il brano, apprezzatissimo dal pubblico, entra in rotazione anche in radio come RTL 102.5 e Radio Deejay. Nel 2019 pubblica un nuovo singolo, Run, e dopo qualche settimana parte per il suo primo tour estivo in Germania. Nel 2021 ha pubblicato un nuovo singolo, I Am.

Yuman e il Festival di Sanremo: il testo della canzone Ora e qui

Nello stesso anno partecipa a Sanremo Giovani con il brano Mille notti, che gli permette di vincere la competizione. Nel 2022 il cantante è tra i concorrenti del Festival di Sanremo, in gara con il brano Ora e qui. Alla fine si è classificato ventunesimo.

Ecco il testo di Ora e Qui

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosseun istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace,

Vieni con me.

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Ehi, ehi…

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai.

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.