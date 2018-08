LOS ANGELES – Lady Gaga piange Zombie Boy, all’anagrafe Rick Genest, artista canadese di 33 anni trovato morto nella sua casa di Montreal per un probabile suicidio. Zombie Boy era diventato famoso in tutto il mondo nel 2011, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dopo aver preso parte al video della pop star Born this Way, che su YouTube ha raccolto oltre 231 milioni di visualizzazioni.

Noto per i suoi moltissimi tatuaggi che gli ricoprivano l’intero corpo e il viso e rappresentavano organi e ossa, Zombie Boy era entrato in contatto con Lady Gaga attraverso Nicola Formichetti, stilista personale della diva e direttore creativo della maison Thierry Mugler. Formichetti aveva scoperto Zombie Boy da una foto su un magazine e lo aveva fatto sfilare per la griffe nel 2011. Era poi iniziata la collaborazione con Lady Gaga.

E’ stata proprio la star americana a lanciare un appello contro le malattie mentali dal suo account Twitter in seguito alla notizia della morte dell’amico, che a 15 anni era stato operato per un tumore al cervello e soffriva di depressione: “Dobbiamo lavorare per cambiare la cultura: la salute mentale non deve essere un tabù. Se stai soffrendo, parlane con qualcuno, oggi. Dobbiamo salvarci a vicenda. La scienza ci dice che servono 21 giorni per avere una dipendenza se soffri di un problema mentale fai un cenno. Fai sapere che stai male e se sai di qualcuno che sta male, fallo sapere. La gentilezza e le malattie mentali sono la pratica di un momento. Non sono una lista delle cose da fare”, ha scritto Lady Gaga, postando una foto che la ritrae insieme all’amico.