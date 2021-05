Zucchero, età, altezza, moglie, figli, quanti soldi ha, vero nome, dove vive, vita privata, quali strumenti suona

Zucchero, età, altezza, moglie, figli, quanti soldi ha, vero nome, dove vive, vita privata, quanti strumenti suona. Tutti conosciamo lo Zucchero artista, uno dei cantanti italiani più affermati e acclamati in tutto il mondo. Andiamo a conoscere un po’ la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome, dove vive, biografia di Zucchero

Il vero nome di Zucchero è Adelmo Fornaciari. E’ nato a Reggio Emilia il 25 settembre 1955. E’ dunque del segno zodiacale della Bilancia e attualmente ha 65 anni. La sua altezza dichiarata è di 178 centimetri e il suo peso forma è di circa 85 chili.

Zucchero è nato nella frazione (poi quartiere periferico) di Roncocesi, il 25 settembre 1955, da Giuseppe Fornaciari e Rina Bondavalli (1929-2001). Lo pseudonimo Zucchero deriva dal soprannome datogli da una maestra delle elementari.

Cresciuto in una realtà rurale di provincia, fu tesserato dalla società calcistica della Reggiana come portiere nella squadra dei pulcini. Nel 1968 la famiglia si trasferì da Roncocesi a Forte dei Marmi, dove Adelmo frequentò la scuola media inferiore. Tre anni più tardi, nel 1971, la famiglia Fornaciari si trasferì nuovamente, questa volta ad Avenza, un quartiere di Carrara, dove Zucchero frequentò l’I.T.I.S. Galileo Galilei.

Diplomato come perito elettronico, la sua grande passione per gli animali lo spinse ad iscriversi all’università nella facoltà di veterinaria. Dopo aver superato trentanove esami su cinquantuno abbandonò gli studi per dedicarsi alla musica. A insegnargli i primi rudimenti di chitarra fu un suo compagno di università statunitense. Durante la lunga gavetta svolse vari lavori tra i quali il tornitore, il salumiere e il fornaio.

Zucchero vive a Lunisiana Soul, una tenuta sull’appennino Tosco-Emiliano dove risiede quando è in Italia. Il nome deriva dalla localizzazione geografica dell’area in cui sorge la tenuta. Siamo infatti a Casa Corvi, frazione di Pontremoli, in Lunigiana.

Mogli e figli: la vita privata di Zucchero

Zucchero si è sposato due volte. La prima moglie si chiama Angela Figliè: da lei ha avuto due figlie, Irene Fornaciari, anch’ella cantante, e Alice Fornaciari. Dalla seconda moglie Francesca Mozer ha avuto un figlio, Adelmo Blue. Dall’ottobre 2013 è presidente onorario della Reggiana, squadra di cui è tifoso. Ha dichiarato di aver sofferto di depressione e attacchi di panico nel periodo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Quanti soldi ha Zucchero? Il patrimonio di Zucchero

Zucchero ha un patrimonio stimato di circa 85 milioni di dollari. Che fa di lui uno dei cantanti più ricchi al mondo (oltre che in Italia). L’enorme successo (anche economico) di Zucchero è dovuto all’apprezzamento di cui gode all’estero, dove ha potuto collaborare con alcuni dei musicisti più importanti di sempre e ha venduto tantissimi dischi (oltre ad essere uno che fa tanti tour).

Quali strumenti suona Zucchero e collaborazioni famose

Zucchero suona principalmente la chitarra. Tuttavia suona anche basso, batteria e tastiere. Oltre a essere, naturalmente, cantante.

Zucchero ha collaborato con artisti del calibro di Miles Davis, Eric Clapton, B.B.King, solo per citarne alcuni. Si possono vedere tutte le sue collaborazioni qua.