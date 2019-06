ROMA – In occasione del 2 giugno e della protesta dei Generali, l’ex ministro della Difesa Arturo Parisi ha diffuso la dichiarazione che pubblichiamo.

Comprendo e condivido lo sconcerto che in questi giorni attraversa l’animo di molti che nel presente e in passato, militari e civili, hanno rivestito ruoli di responsabilità nella Difesa armata della Repubblica. Uno sconcerto che, più che singole scelte o iniziative del governo attuale, riguarda l’ispirazione che appare legarle e le conseguenti contraddizioni nella loro attuazione. Una ispirazione inadeguata alla natura specifica e alle necessità dello strumento militare, e spesso ostile a quanti ne portano la responsabilità.

E tuttavia parteciperò anche quest’anno alla festa che come ogni 2 giugno chiama i cittadini e i loro rappresentanti senza esclusione alcuna non a raccogliersi attorno ad una parte politica, alla maggioranza di governo, o agli esponenti che volta a volta la rappresentano, ma a celebrare assieme alle Forze Armate la fondazione della Repubblica e a rendere visibile l’unità della Nazione.

I militari, soprattutto quelli che in nome e per conto nostro mettono ogni giorno a rischio la loro vita, hanno il diritto di sentire alle loro spalle un Paese coeso. Noi cittadini e responsabili politici abbiamo il dovere di proteggere questa unità governando le nostre divisioni al di là delle nostre legittime distinzioni.