Quanto costa l’acqua in bolletta? Chiedetelo agli italiani (è stato fatto sondaggio ma in fondo non ce n’era bisogno) e vi risponderanno: tanto, costa tanto tendente al troppo. Ne siamo convinti e sicuri. E invece è falso: 2,08 per metro cubo è prezzo pari solo alla metà di quanto l’acqua costa in Francia e decisamente sotto la media europea.

Com’è in qualità l’acqua del rubinetto?

Chiedetelo agli italiani, anzi non c’è bisogno di chiederlo: rispondono ogni giorno con i loro consumi. Solo il 29 per cento beve regolarmente l’acqua del rubinetto, il resto, i più ricorrono ad acque minerali varie, supponendo siano migliori. Non tanto e non solo in gusto quanto in…sicurezza e purezza. E invece è falso, l’acqua dei rubinetti è “pura” quanto, anzi di più di quella comprata in bottiglia. Ma di acque minerali siamo il paese maggior consumatore in Europa.

Quanta acqua consumate in famiglia?

Chiedete e gli italiani vi risponderanno: poca, quel che serve. Falso: siamo il secondo paese per maggiore consumo domestico.

Deserto senz’acqua? Roba africana…

Chiedete di deserto senza acqua, gli italiani vi risponderanno che deserti senza acqua è roba africana. Falso: il 21 per cento del territorio italiano (italiano!) è a concreto rischio di desertificazione. E la siccità non abita solo ai bordi del Sahara, ferisce anche i bordi delle Alpi. Siccità…ce n’è una anche per mano umana, anzi per mente umana. Quella che ritiene certo e sicuro acqua potabile ce ne sia sempre, per tutti, in quantità. E che debba e possa essere a prezzo bassissimo, meglio nessun prezzo, e che tubature e impianti siano doni eterni della natura. Infatti per tenerle in efficienza spendiamo in Italia metà di quanto spende la Francia e un terzo di quanto spende la Gran Bretagna.