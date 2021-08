Afghanistan, vaccini, clima…l’età della ragione, chi l’ha vista?

In un testo di Eric Hobsbawm (Nazionalismo, Lezioni per il XXI secolo) si legge una citazione (Graham Wallas-Human nature in politics 1908). “Chiunque si proponga di basare il proprio pensiero politico su un riesame dei meccanismi della natura umana deve iniziare cercando di superare la propria tendenza ad esagerare l’intelligenza del genere umano”.

L’età della ragione, chi l’ha vista?

Non vuol dire che gli umani siano in gran maggioranza stupidi. Tutt’altro. Vuol dire fare la tara, abbondante, all’idea consolante ma fuorviante che sia la razionalità il motore primo o almeno il più potente del loro agire.

Afghanistan, vaccini, clima…

Parole e atti intorno e in relazione ad Afghanistan, vaccini, clima e non poco altro confermano in questi giorni, settimane, mesi e anni quanto constatabile in decenni, secoli e millenni: età della ragione…Chi l’ha vista?