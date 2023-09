Agli italiani piace il nuovo codice della strada, quindi lo rispetteranno?

Un sondaggio ci dice che agli italiani piace molto il nuovo codice della strada, nuovo codice più severo e con multe più salate. Nuovo codice con nuove pene, dura stretta per chi sta al cellulare quando è alla guida. Nuova stretta sui monopattini con casco e targa, quindi anche assicurazione, obbligatori. Patenti sospese, multe da 2500 euro in su per chi chatta o telefona mentre sta guidando. Tutte brutte abitudini che purtroppo spesso si vedono da un’auto all’altra. Abitudini che spesso portano a incidenti. E quindi giustamente agli italiani piace che il nuovo codice della strada sia più duro e severo. Ma se c’è stato bisogno di farlo più severo questo nuovo codice della strada è proprio perché gli italiani alla guida la maggior parte delle volte erano distratti dal telefono o da altro. Quindi la domanda sorge spontanea: gli italiani lo rispetteranno questo nuovo codice? Da un giorno all’altro lasceranno stare il telefono mentre guidano? Staremo a vedere…