Zona Rossa: fuori di casa con modulo shampoo

Zona Rossa, non si può uscire di casa se non per comprovate esigenze di comprovata necessità.

E, se si esce, in Zona Rossa, lo si fa per comprovate…allora nome e cognome , generalità e tipologia della comprovata necessità ed esigenza va scritta sul modulo di autocertificazione. Chiaro e preciso per chi vuol capire. Oscuro e da interpretare per chi cerca il cavillo come fosse un tartufo. Oscuro e confuso per chi di capire davvero non ha nessuna voglia.

PARRUCCHIERE E BARBIERE ANDARE SI PUO’

Detto che chi cerca il cavillo, chi finge di non capire, chi si sente astuto a non capire tutti insieme fanno quotidiana pernacchia non al governo ma ieri ad esempio a 450 morti, detto e ripetuto che il gioco, la caccia al presunto tesoro della presunta irragionevolezza e impraticabilità delle misure anti contagio è gioco facile quanto sciocco, dove si festeggia come vittoria aver trovato il modo per far danno a se stesso e al prossimo…

Detto tutto questo, accadono cose strane e un po’ incongrue. Non è colpa di nessuno in particolare. Forse della fretta, forse della sostanziale inconciliabilità con la protezione di una categoria di lavoratori e imprese e la logica, non quella formale ma sostanziale.

Promossa di fatto la barba, promosso di fatto il taglio di capelli, promossa di fatto la messa in piega a “comprovate esigenze e necessità” (questione opinabile ma la si dia per buona) resta una mini vertigine nella pratica applicazione della scelta.

ZONA ROSSA: SUL MODULO CI SCRIVO SHAMPOO?

Nelle Zone Rosse parrucchieri e barbieri restano aperti. Quindi ci si può andare (anche se al loro interno restano chiusi i servizi definiti di estetica9. Ma ovviamente per andarci bisogna uscire di casa, quella roba che solo per “comprovate esigenze e necessità…”. E, se si esce di casa, modulo di autocertificazione. Allora una domanda: sul modulo si può scrivere: shampoo?