Allegri 9 mln netti annui per 4 anni, Lautaro da 2,5 a 6 più bonus. E’ il calcio che chiede soldi a noi FOTO ANSA

Allegri contratto con la Juventus da 9 mln netti l’anno per 4 anni. Lautaro rinnovo contratto con l’Inter passando da 2,5 netti a 6 più bonus. Simmetricamente: Juventus debito ufficiale pari a 209 milioni, Inter perdita di esercizio da bilancio pari a 245 milioni. Tutto ok, affari loro, soldi loro. Fino a che, appunto, sono soldi e affari loro. Questa industria del calcio con le sue imprese che così amministrano e gestiscono spese, contratti, bilanci è la stessa industria che con i suoi rappresentanti bussa alle porte della cassa pubblica. Chiedono soldi pubblici e chiedono di pagare meno tasse. Chiedono insomma a noi contribuenti un contributo di solidarietà per gli Allegri, i Lautaro e tutti gli altri che rinnovano il contratto.