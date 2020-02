Coronavirus, lezione dall’Iran, Italia alla gogna da 2 deputati in maschera

ROMA – Ha l’andatura incerta e la fronte imperlata di sudore il vice ministro della salute iraniano quando incontra la stampa internazionale. Tra un colpo di tosse e l’altro, nega una emergenza sanitaria nel suo Paese. Poi lo portano via in ambulanza. Era affetto da coronavirus.

Un danno incalcolabile per l’Iran. I 7 Paesi confinanti, chiudono le frontiere agli iraniani. Un Paese da 45 anni soggetto all’embargo internazionale, è ancora più isolato.

In Italia due deputati vengono immortalati con la mascherina durante i lavori parlamentari. Pare discutano di intercettazioni e forse l’argomento è talmente divisivo da suggerire quella prudente distanza. In realtà non hanno pensato al danno che hanno creato all’Italia. L’immagine di un Parlamento ostaggio di un Virus riflette quello del Paese.

Non ci si può meravigliare se poi ci si interdice l’ingresso negli altri Paesi. L’immagine che rimandano quei due è quella di un Paese infetto, dove persino i rappresentanti del Popolo sono impauriti ed incapaci. Se quei Parlamentari hanno paura di ammalarsi, restino a casa.