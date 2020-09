Di Maio sta facendo di Zingaretti quello che Salvini ha fatto di lui

Blitz dice

Canti a scuola, quest’anno meglio no che cantando si diffondono più goccioline. Ovvio, anzi no. Cantori insorgono: musica e canto sono essenziali e intoccabili. Ce ne fosse uno mai che vagamente prenda in considerazione l’idea che il “prima io” non sia diritto naturale. Già c’è chi chiede: riaprite gli stadi!