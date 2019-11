ROMA – Si può ovviamente essere o meno d’accordo con la proposta di Zingaretti di abolire i secondi ed introdurre il primo, cioè riconoscere il diritto di cittadinanza ai minori nati in Italia al termine di un ciclo di studi. Ma indubbiamente la mozione è un cambio di marcia, una decisione significativa, qualcosa che dà un senso all’ingresso del PD nel Governo, non riducendo questa scelta solo alla necessità di evitare l’aumento dell’Iva.

Sicuramente un segnale di discontinuità con il passato Esecutivo. Qualcosa che evidentemente non interessa al partner della coalizione. La replica piccata di Di Maio, che invita la Sinistra a pensare piuttosto ai problemi del maltempo e dell’Ilva (di quest’ultimo, non dimentichiamolo, i 5stelle sono in gran parte responsabili) è la prova che è vero ciò che si è scritto, detto e ripetuto da sempre.

I Grillini sono stati contigui alla Lega in materia di immigrazione con i quali hanno condiviso opzioni ed obiettivi. Responsabili alla pari delle scelte politiche da cui non intendono recedere. Se ciò è avvenuto per convinzione ideologica, calcolo elettorale o mera incapacità di avere una strategia autonoma alla fine è l’unico dubbio da sciogliere.