Di Battista, il ritorno. Coronavirus e prodigi. La fase 3 ci restituisce un po’ di libertà dalla pandemia e continua a far miracoli. Non hanno a che vedere con il Covid-19, certamente hanno a che fare con i suoi dintorni.

I sondaggi, per quel che valgono, ci ammanniscono ogni giorno un Conte vincente , a capo del M5Stelle o con un suo partito personale. Addirittura il nostro avvocato del popolo piazzerebbe i grillini al primo posto, scavalcando Salvini.

Un Pietro Nenni redivivo inviterebbe alla cautela del “piazze piene urne vuote”. Un po’ di buon senso spingerebbe ai sondaggi di piombo come i piedi. Un po’ di prudenza ci ricorda che la partita più grossa, quella con l’Europa, è tutta da giocare.

Intanto cresce il numero dei miracolati dal Coronavirus. Lo stesso Conte e Berlusconi, uniti dall’europeismo, e la Meloni per ragioni uguali e contrarie. Ma da qualche giorno, è uscito dall’isolamento anche il Di Battista Che Guevara.

Un leader ad intermittenza che, a fasi lunari, si ritira o scende in campo. Non ha incarichi di partito, non è parlamentare, sta pure elegantemente sulle scatole a Grillo. Non più gemello siamese di Di Maio, sembra la versione pettinata del generale Pappalardo.

Ai bei tempi, quando Casaleggio filava, i due gemelli a cinque stelle, facevano raid a Bruxelles per indicare i palazzi da abbattere. Adesso, uno ministro degli Esteri e l’altro ministro di se stesso, si oppongono al Mes a petto in fuori.

Un tempo i Dioscuri filavano d’amore e disaccordo. Giggino impagabile gaffeur. Il Dibba più poliedrico, giramondo, scrittore, inchiestista, attore di bell’aspetto. Il petto infuori ereditato da babbo, fascista impenitente , penna da assalto al Capo dello Stato.

L’uno ministeriale, l’altro libero pensatore: la creme della nuova politica nata dal Vaffa. Vinta la povertà con il reddito di nullafacenza, i due non parlano più di abbattere i palazzi dei poteri, né italiani né europei. Insomma hanno esaurito la loro fase salviviana. Il discorso del Papete è stata la loro spiaggia di Damasco.

Il ritorno del Dibba è un campanello d’allarme per tutti. A cominciare da Conte, Di Maio, Zingaretti, Renzi e lo stesso Salvini a ben pensarci. La stessa Unione Europea mostra tremori di cattivi presagi.