La gente… la gente giornalista, la gente dei e sui e con i social, la gente televisiva in studio e a casa, la gente vera in carne, ossa e capelli. L’incolpevole Giorgia Meloni si lascia sfuggire: “Mi ha detto il mio parrucchiere che già in 40 gli hanno telefonato chiedendo un taglio…alla Giorgia”. E subito la gente giornalista, social, televisiva, vera e sensibile e attenta ha ingaggiato dibattito, schieramento, azione e verifica: meglio il parrucchiere di Giorgia, meglio ancora della parrucchiera di Ilary?

Antonio Pruno raggiunge e sorpassa Alessia Solidani

Alessia Solidani oltre ad assodata fama professionale ha conosciuto settimane fa pubblici riconoscimenti. Nell’intervista di Totti al Corriere della Sera Alessia Solidani viene indicata come la confidente, l’amica, in qualche modo colei che molto sa e qualcosa collabora della vita di Ilary Blasi, soprattutto quella al di fuori e senza Francesco Totti. Vero o falso che sia (prima o poi Alessia Solidani verrà chiamata come testimone dagli avvocati dell’uno o dell’altra), la ventata possente di notorietà è andata a gonfiare le vele già spiegate dell’attività professionale di Alessia hair stylist, insomma parrucchiera. Ma…sic transit gloria:

Antonio Pruno raggiunge e sorpassa in un solo allungo. Antonio Pruno è il parrucchiere di Giorgia. Di Giorgia, capito? A quanto ammonta il numero delle signore che vogliono provare il leggero brivido di due chiacchiere con Antonio che chiacchiera con Giorgia? Quanto monta lo sfizio di un taglio…alla Giorgia? Magari poi per poter dire al marito, amico, fratello, amante, padre o quel che sia, insomma al maschio che da Antonio non ci può andare, che: sai, pare proprio che Giorgia…