E ha detto: ”Ho chiamato Giorgia Meloni chiedendo una iniziativa,diplomatica e politica, più forte e incisiva del Governo italiano. Senz’altro siamo felici che qui l’astensione non abbia impedito che passasse questo punto per noi dirimente che chiedevamo da ottobre. Trovo pertanto positivo che ci sia stato questo passo avanti della Camera”. Ha aggiunto il responsabile Esteri Peppe Provenzano:” Il Pd ha fatto la sua parte e ha riportato l’Italia dalla parte giusta, quella della pace”.

Ha comunque frenato il presidente del Senato Ignazio La Russa: ”Come Italia ci opponiamo a qualsiasi tentativo di isolare Israele”. Ovvio che “la reazione di autotutela e legittima difesa di Tel Aviv deve essere fatta per annullare Hamas”,come ha detto il ministro Salvini. Ha precisato Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa:” Si, è andata bene, e per una volta Conte ha dovuto accodarsi al Pd e non ha potuto lavorare per spaccarci”.

LA REAZIONE DI CONTE

Incassata ancora una volta la “cortesia” della Schlein (“ Non ci interessano i derby interni “) Giuseppe Conte ne ha approfittato subito per spiegare che il Pd ha fatto solo un buco nell’acqua . E ha detto:” Leggiamo titoli roboanti sull’impegno del Governo per il cessate il fuoco ma la maggioranza non ha espresso alcun voto favorevole: si tratta di mero tatticismo parlamentare, insomma un gioco delle tre carte”.