Armata rotta. E Putin lo sa, lo vede. Di qui la sua disperazione, la sua folle minaccia nucleare, la svolta estremista.

I colleghi di Helsinki, sempre sintonizzati sui media di Mosca, ci informano che i nazionalisti – le forze imperialiste russe – hanno fatto breccia sul Cremlino. In altre parole ha vinto il partito della guerra. Segnale infausto, calamitoso. Peggio: luttuoso.

Ecco perché è iniziata, mercoledì 21 settembre, la fuga da Putin. L’annuncio della mobilitazione di 300 mila riservisti (per difendere i territori conquistati in Ucraina) ha scatenato le proteste, gli arresti, la borsa a picco, i voli (esauriti) da Mosca, code ai caselli di fuggiaschi.

L’esodo dei russi che bussano all’Europa , il mantra dello zar all’angolo (“Ci vogliono distruggere, ci difenderemo con ogni mezzo”) l’escalationdella menzogna – arte perversa tutta russa – significano che ora la pace è in serio pericolo. Ma come sta realmente la gloriosa Armata russa?

SPRECHI E CORRUZIONE NELLA ARMATA. ARMAMENTO DATATO

Sono 21 anni che Putin profonde ingenti risorse per ammodernare e potenziare le forze armate russe. Se i conti son giusti, la cifra spesa è mostruosa:1,1 trilioni di dollari. In altri termini: in vent’anni la spesa militare russa “è aumentata di sette volte “(report Roberto Fabbri).

Allora come si spiega l’inefficienza riscontrata in Ucraina dal 21 febbraio ad oggi? Al netto degli errori di sottovalutazione dell’aggredito è emerso che l’esercito russo è in condizioni peggiori del previsto. Cioè: materiali cinesi di scarsa qualità, armamento datato, addirittura razioni di viveri scadute. E queste somme enormi (non investite, truffaldinamente) dove sono finite? Nelle tasche delle élite di potere. Putin è dal 1997 che lo sa molto bene.

MINISTERO DELLA DIFESA IRRIFORMABILE

Putin sapeva tutto. Lo ha anche scritto quando era un semplice funzionario di Eltsin. Nero su bianco:”persino i generali sono corrotti, pertanto il Ministero della Difesa è irriformabile”. Oggi l’esercito è senza scorte, i veicoli militari hanno pneumatici cinesi di scarsa qualità, le scarpe dei soldati “si scollano nel fango del Donbass”. Senza parlare della organizzazione logistica. “Questo non è un esercito professionale “ ha detto David Petraeus, celebre generale dell’esercito degli Stati Uniti, direttore della Cia ai tempi di Obama, capo delle forze Usa in Iraq e Afghanistan. Secondo gli esperti il Cremlino deve rivolgersi a Iran e Corea del Nord per fare in poco tempo quello che non è riuscito a fare in vent’anni. Campa cavallo.