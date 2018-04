Assemblea parlamentare? Un condominio, lavoro di serie C. Turani vs M5s

Con la scusa di “tagliare i costi della politica”, il Movimento 5 stelle vuole trasformare quello del deputato in un lavoro di terza categoria.

L’obiettivo è ridurre il Parlamento a una specie di assemblea di condominio. Ma il buon politico non è quello che rinuncia a parte della sua paga, bensì quello che fa buone leggi. Giuseppe Turani lancia l’allarme, in questo articolo pubblicato anche su Uomini & Business: “È partito l’attacco grillino al Parlamento!”.

Questa storia dei grillini parlamentari che rinunciano a questo e a quello (ma non ai rimborsi, furbissimi) ha un po’ rotto. E è una cosa anche pericolosa. Si cerca di far passare l’idea che la politica sia il male e che quindi tutti i soldi spesi per pagare i parlamentari siano denari buttati. E anche che in questo modo (“tagliamo i costi della politica”) si fanno risparmiare soldi allo Stato. Soldi che possono essere spesi per cause più meritevoli (reddito di cittadinanza?).