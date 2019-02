Bacio, non è solo una apostrofo rosa fra le parole t’amo. Ecco alcune citazioni, che riporto sul mio blog:

“Un uomo che riesce a guidare in modo sicuro mentre bacia una bella ragazza semplicemente non sta dando al bacio l’attenzione che merita.” (Albert Einstein)

“Non spaventarti se senti le mie labbra sul tuo collo, non volevo baciarti, è solo amore impacciato.” (Franz Kafka)

“E ti bacio la bocca bagnata di crepuscolo.” (Pablo Neruda)

“L’anima incontra l’anima sulle labbra degli amanti.”

(Percy Bysshe Shelley)

“Un bacio li prostrava più di un amplesso.” (Gabriele D’Annunzio)

Tutti ricordiamo l’amore di Paolo e Francesca, ma ben poco sappiamo – ad esempio – di numeri e statistiche. Pur avendone dati a decine o centinaia (migliaia, così vi dirò) poco sappiamo dei baci. Due mie collaboratrici hanno fatto una ricerca portentosa, perciò vorrei stupirvi.

Sarò poco romantico, ma mi hanno impressionato i numeri: dubito che sappiate (io l’ho appreso con stupore!) che un bacio mette in moto 34 muscoli facciali, senza contare quelli del collo, delle spalle e della schiena. E quando è molto appassionato, può provocare fino a 120 battiti cardiaci al minuto. Baciare fa smaltire circa 6,4 calorie al minuto: vogliamo lanciare una nuova, gentile dieta?

Ancora: sono circa 20 mila i baci che diamo e riceviamo nel corso della nostra vita. 4 mila in meno della prima canzone di successo di Adriano Celentano. E il primo bacio, tutti lo sappiamo, non si scorda mai: il 63% degli italiani ha dichiarato di conservare un ricordo vivissimo del primo bacio. Il 42% delle donne preferisce baciare il proprio partner, invece il 47% degli uomini preferisce che sia la compagna a prendere l’iniziativa.

Quando si parla di baci da record, si ricorda quello che è addirittura entrato nel guinness dei primati: il 5 aprile del 1999 a Tel Aviv una coppia israeliana si è baciata per 30 ore e 45 minuti, stabilendo il primato del bacio più lungo del mondo. Sono stato poco romantico? Allora aggiungo che, secondo una ricerca di buon livello culturale, i versi di Dante Alighieri dedicati al bacio di Paolo e Francesca sono i più famosi nel mondo.

… “la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante.” Purtroppo i due infelici amanti, ch’erano cognati, e cedettero alla tentazione, eccitandosi dopo aver letto i baci di Lancillotto e Ginevra, non solo furono uccisi dal marito di Francesca, ma anche collocati da Dante all’Inferno, nella Divina Commedia, nel girone dei lussuriosi (canto V, versi 133-138). Presumiamo, nonostante la reticenza dantesca, allusiva – “quel giorno più non vi leggemmo avanti” – che almeno fecero all’amore. Ma essere considerati lussuriosi mi sembra esagerato, via!