Barconi, gratta il nero e scopri il tedesco che c’è sotto

A noi italiani, in particolare alla destra orgogliosa e sovranista, piace essere permalosi. Ci offendiamo e non poco se quelli fuori confine non si fanno i fatti loro” e sparano e sputano sentenze e pregiudizi su di noi. Bene, facciamo che…Facciamo che un vice segretario di un partito di governo in Germania avesse pubblicamente affermato che noi italiani una ottantina di anni fa cercammo di prenderci il Sud della Francia con l’esercito ma che allora ci andò male e adesso quindi ci proviamo ammassando bombe umane in forma di neri profughi e migranti a Ventimiglia per poi scagliarli contro l’inviso Macron in modo da far incazzare i francesi e metterla a quel posto a Macron e e al suo governo.

Facciamo che un vice segretario di un partito di governo in Francia avesse pubblicamente affermato che noi italiani, governati dalla destra, con la scusa della Ue, proviamo a sbolognare migranti sulle spalle di governi europei che di destra non sono. Facciamo che…Ci offenderemmo a morte. O forse no. Forse chiameremmo il professionista più adeguato alla bisogna e alla situazione, per quel vice segretario tedesco o francese invocheremmo l’intervento di un infermiere.

Facciamo che..? Abbiamo fatto

Altro che facciamo che…l’abbiamo fatto davvero. Tal Crippa vice segretario della Lega ha testualmente affermato che i tedeschi ottanta anni fa ci hanno provato con gli eserciti a invadere altri paesi, ora ci provano organizzando e pagando spedizioni di migranti per destabilizzare i governi stranieri che a loro non piacciono. Testuale. D’altra parte appena 24 ore prima il Capo in Testa, Salvini in persona, aveva dichiarato la Germania colpevoli di “atti ostili” contro l’Italia e si era incaricato di ricordare ai popoli il “piano Soros” per la diluizione del bianco dall’epidermide degli europei. Dunque, attenzione e badate tedeschi: Crippa vi ha scoperti. E messaggio a Guardia Costiera e Guardia di Finanza e Carabinieri e Polizia: grattate il nero che arriva su quei barconi e vi troverete il tedesco invasore e infiltrato.

Nella mente di Crippa questo pensiero: i tedeschi, il governo tedesco, i servizi segreti tedeschi che rimuginano: come posiamo colpire l’Italia, l’Italia di destra? Idea! Andiamo a raccogliere neri in mare e li scarichiamo in Italia, così la gente italiana si incazza e quelli perdono le elezioni. Crippa vertice Lega deve aver pensato che i tedeschi pensano, valutano e operano come farebbe lui. E ha denunciato il vero nemico su quei barconi: i tedeschi, ovviamente con la complicità dei francesi.

Al momento non è dato sapere se i tedeschi si siano offesi almeno tanto quanto avremmo fatto noi se un vice di qualcosa in Germania ci avesse detto che siamo sempre e solo i nipotini di Mussolini che faceva sfilare carri armati di cartone e così noi inventiamo invasioni di migranti per scroccare qualcosa. Forse lasceranno perdere, anche se prenderanno certo un appunto sullo spessore intellettuale dei Crippa d’Italia. Di certo nella Ue tutta si registra un’altra carenza, mancanza, deficit. Di infermieri, istituzionalmente addetti e competenti alla amorevole contenzione.