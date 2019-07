Bibbiano, Di Maio: “Elettrochoc ai bambini”. Falso, ma chi sbaglia non paga

ROMA – Bibbiano, l’ideologia che toglie i bambini non è il comunismo (neanche se li mangiava). E’ una sociologia invaghita di se stessa come scienza unica. Che si sente in missione contro il degrado culturale e finisce perciò per fare la guerra ai poveri. Come i coloni che sottraevano i figli agli indigeni per educarli…civilmente. La politica? Ignoranti o sciacalli.